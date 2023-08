Zilver voor Ingmar Veneman 'in eigen achtertuin' bij WK paramennen in Exloo

PAARDENSPORT - Ingmar Veneman uit Tweede Exloërmond heeft zilver gewonnen op het WK para-mennen in Exloo. Paramennen is voor menners met een fysieke beperking.

Met haar 17-jarige merrie Lina hoefde ze alleen de Duitse Alexandra Röder voor zich te dulden. Het brons is voor onze landgenoot Aad van Marwijk.

Een menwedstrijd gaat over drie onderdelen. Bij de dressuurproef op donderdag werd Veneman derde, gisteren volgde de vijfde plaats op de marathon. En vandaag sloot ze haar toernooi af met de tweede plaats op vaardigheid. Het is voor de menner uit Tweede Exloërmond haar eerste WK medaille ooit. Twee jaar geleden eindigde ze op de vierde plaats bij het WK.

"Het is echt super! En dan ook nog zilver en dan ook nog in Exloo", reageert Veneman. "Het is iets dat ik gehoopt had, maar niet zomaar op gerekend had. Er doen zulke goede menners aan mee en alles zit zo dichtbij elkaar."

Foutloos

"Gisteren stond ik na twee onderdelen op de derde plaats. De marathon ging best goed, maar het is voor mij altijd een lastig onderdeel omdat ik met één hand niet heel goed kan sturen. Om een medaille veilig te stellen moest ik vandaag foutloos blijven op de vaardigheid. Omdat er bij een concurrent een balletje afging had ik wel wat meer speling. Maar ik had me voorgenomen om foutloos te blijven en binnen de tijd te finishen en dat is allebei gelukt."

Stokje

Veneman doet mee aan het paramennen omdat ze problemen heeft met haar rechterarm. Twintig jaar geleden beet een paard in haar schouder en daardoor heeft ze nog maar vijf procent kracht over in die arm. Om toch goed controle over haar paard te houden, rijdt ze met een stokje in haar linkerhand waar beide leidsels naartoe leiden.

De medaille voor Veneman is extra bijzonder omdat haar paard Lina al zeventien is en de vraag is of zij over twee jaar ook nog kan starten op een WK.

Josien de Boer

Josien de Boer uit Borger werd knap vijfde bij haar WK-debuut. Zij komt met haar 7-jarige Welsh-merrie Zodie uit in de zogenaamde Grade II-klasse. Die klasse is bedoeld voor menners met de zwaardere handicaps. De Boer heeft MS en heeft daardoor problemen met haar coördinatie en evenwicht.

Zij begon haar toernooi donderdag met de vijftiende plaats bij de dressuurproef. Gisteren werd ze vijfde op de marathon en vandaag beëindigde ze haar toernooi met de zesde plaats op de vaardigheid.

Bram Chardon pakt derde Europese titel vierspannen

Bram Chardon heeft vanmiddag in Exloo zijn derde Europese titel bij de vierspannen veiliggesteld. Het zilver was voor Koos de Ronde en de Duitser Michael Brauchle pakte het brons.