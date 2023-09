Stil slot van turbulente transferzomer bij FC Emmen

VOETBAL - De zomerse transfermarkt is gesloten in Nederland. Waar bij veel clubs gisteren nog last-minute-aankopen werden gedaan, bleef het rustig op de burelen aan de Oude Meerdijk. Fred Grim weet, na een woelige transferperiode, met welke spelers hij moet werken bij FC Emmen.

Een nieuwe trainer, een vertrokken technisch manager, een afgetreden voorzitter, een exodus aan spelers, tumult rond een nieuwe speler met een strafblad en een rechtsback die binnen een maand weer weg was. Een saaie zomer was het allerminst bij FC Emmen.

De degradatie uit de eredivisie bleek aanleiding voor een leegloop. Van trainer Dick Lukkien was al bekend dat hij over zou stappen naar FC Groningen, in zijn kielzog trok ook assistent Casper Goedkoop naar het noorden. De andere assistent, Bas Sibum ging zuidwaarts om als hoofdtrainer aan de slag te gaan bij Roda JC.

Exodus

Niet alleen de technische staf vertrok, ook het gros van de spelers hield het voor gezien. De Peruviaanse sterkhouder Miguel Araujo besloot dat het na vier seizoenen mooi geweest was en stapte over naar Portland Timbers in de Verenigde Staten. Een ander vertrouwd gezicht in het rood-wit, Keziah Veendorp koos voor een avontuur in India en tekende bij Bengaluru FC.