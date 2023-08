Freddy Quispel in de Onze Club Podcast: 'Soms ben je zelf een keer de Sjaak'

Host Stijn Steenhuis heeft een seizoensgids in elkaar geflanst en bespreekt de meest opmerkelijke transfers binnen het Drentse amateurvoetbal. Sidekick Tom Meijers, die nog een seizoen in het blauwwit van vv Valthermond te bewonderen is, heeft een literair kunstwerkje gemaakt voor nieuwelingen binnen Drentse selecties. Het credo? Vooral niet te druk maken!

Meepraten via de OCP-app

Vorig seizoen introduceerden Steenhuis en Meijers de Onze Club Podcast-app voor alle liefhebbers die niet uitgepraat raken over het amateurvoetbal in Drenthe. Wil je ook meepraten? Dat kan. Tik de host of de sidekick aan op sociale media en je wordt toegevoegd aan de Onze Club Podcast-app.

