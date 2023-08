Andrea Deelstra (38) wil in Valencia Olympische marathon-limiet lopen

ATLETIEK- Andrea Deelstra (38), geboren en getogen in Dwingeloo, wil tijdens de marathon van Valencia op 3 december de Olympische limiet van de marathon voor de Spelen van Parijs gaan lopen.

De limiettijd voor de Nederlandse vrouwen staat op 2 uur, 26 minuten en 50 seconden. Eén keer in haar carrière liep Deelstra vier seconden sneller. Dat was in september 2015 tijdens de marathon van Berlijn (2.26.46)

"Voor 2 uur en 26 minuten doe ik het niet. Ik wil echt een stuk harder lopen. Ik weet ook dat ik dat kan", reageert Deelstra.

Operatie

De 38-jarige atlete is vorig jaar juni geopereerd aan haar bekken- en liesslagader. Op twee plekken zat een knik, wat de bloedtoevoer naar haar linkerbeen belemmerde.

"Ik heb nu twee benen die beter functioneren. Op de hele marathon heb ik het nog niet getest. Maar wel al bij een redelijk intensieve training van tweeënhalf uur. Het is heel veel beter dan het was, maar ik voel ook dat het niet honderd procent weg is. Natuurlijk blijft dat een gok, maar ik weet denk ik wel hoe ik het onder controle kan houden", vertelt Deelstra.

In februari van dit jaar liet ze een vroege limietpoging in Sevilla nog schieten. Toen had ze last van een 'gevoelig plekje op haar linkerhiel rond de achillespees', mogelijk een gevolg van haar operatie.

Valencia

Nederland heeft in Parijs op de Olympische marathon voor vrouwen drie startplekken. "Ik heb er vertrouwen in dat ik daarbij hoor. Als ik dat niet zou hebben zou ik er niet zoveel energie insteken", zegt Deelstra, die in Parijs graag haar marathoncarrière wil afsluiten.

De marathon van Valencia was in 2020 ook de plek waar de 38-jarige atlete zich wist te plaatsen voor de Spelen van Tokyo. De limiet stond toen op 2 uur 28 minuten en 30 seconden en Deelstra was toen acht seconden sneller. Op de Spelen van Tokyo verliep het vervolgens niet helemaal volgens plan. De langslepende blessure, waar ze vorig jaar aan geopereerd is, speelde op. Daardoor moest ze stukken wandelen en stond ze zelfs meerdere keren stil. Bij haar Olympisch debuut in Rio de Janeiro in 2016 kreeg Deelstra te maken met een hitte-beroerte.

Voorbereiding

Via de Dam tot Dam loop, de Tilburg Ten Miles en de Singelloop in Breda - waar ze de halve marathon loopt - bereidt Deelstra zich voor op de marathon van Valencia. De wedstrijd in Breda is op 1 oktober, de rest van haar voorbereiding bestaat uit training.

Slapen op hoogte