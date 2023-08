Floris Vrolijk en Michel van Zijl: amateurs tussen de pro's op Gelpenberg Open

Thuisbaan

Voor Vrolijk is De Gelpenberg zijn thuisbaan en dat zou hem zeker voordeel op kunnen leveren. Toch kent hij z'n plek tussen de pro's.

"Dat is een serieus verschil. Die professionals zijn jongens die fulltime met golf bezig zijn en veertig uur in de week trainen. Ik heb een baan van veertig uur. Het grootste verschil is consistentie. Als zij een matige bal slaan, is dat heel veel beter dan wanneer ik een matige bal sla. De fouten die zij maken zijn gewoon minder groot."

Ook voor Van Zijl is De Gelpenberg bekend terrein, hoewel de baan van de Drentsche Golf en Country Club in Assen zijn échte thuisbaan is.

"Het is een baan die ik goed ken, waar ik ook twee jaar lid ben geweest. En zeker omdat er niet heel veel wedstrijden in Drenthe worden georganiseerd, voelt elke Drentse baan wel als thuisbaan."

Geld verdienen met golf

Terwijl Vrolijk geen grote ambities in de sport heeft, geldt dat wel voor de 22-jarige Van Zijl. "Ik wil in de toekomst graag m'n geld verdienen als playing-pro op de European Tour of wellicht wereldwijd de allerhoogste PGA-Tour. Daar zit dit een paar niveau's onder. Dus dit is een mooie opstap om die kant op te gaan."

Finaleronde

Vandaag en morgen spelen alle deelnemers twee rondes van ieder achttien holes. Daarna is de eerste schifting, beter bekend als de zogenaamde 'cut'. Alleen de top veertig mag de finaleronde van zaterdag spelen. Voor beide mannen is het hun doel om de 'cut' te halen. Dan zouden ze het, als amateurs tussen de pro's, al verrassend goed doen.

Maar het kan wel. Want twee weken geleden eindigde Van Zijl nog als veertiende tijdens de Stippelberg Open: een wedstrijd die te vergelijken is met de Gelpenberg Open.

Titelverdediger Floris de Haas