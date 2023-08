Geen ideaalplaatje, maar Fred Grim is tevreden: 'En ook na Deadline Day zijn er kansen'

VOETBAL - Het ideaalplaatje zou voor Fred Grim helemaal compleet zijn geweest als hij zijn selectie, naast Jorrit Smeets en Joey Konings, nog had kunnen aanvullen met een flankspeler. Dat gaat voor het verstrijken van Deadline Day niet lukken. Maar de oefenmeester van FC Emmen panikeert niet. "Integendeel, ik ben juist heel blij met de selectie."

"Natuurlijk," vervolgt Grim, "zijn we ermee bezig. Maar op dit moment dient die flankspeler zich niet aan en dus maak je de balans op en kijk je wat je hebt. Ik wilde alle posities dubbel bezet hebben en dat is gelukt, al is het nog even wachten op Rui Mendes." De Portugees, die lang werd begeerd door FC Groningen, maakt flinke vorderingen in zijn revalidatie. Gisteren en vandaag trainde hij volop mee. "Ik ga me niet teveel focussen op een datum, maar ik hoop eind volgende maand mijn rentree te maken", aldus Mendes, die wel gesloopt was na een intensieve partijspel.

'Transfervrij en anders wachten tot de winter'

Overigens sluit Grim de komst van een extra flankspeler, die dan het liefst vanaf de linkerkant speelt, na Deadline Day (de markt sluit morgen om 00.00 uur) niet uit. "Transfervrije spelers kunnen we volgende week halen en ook over een maand. En anders wachten we tot de winterse transferperiode."

'FC Dordrecht heeft een prima ploeg met voetballende intenties'

Met vijf punten uit drie duels (en een ongeslagen status) is de start van het nieuwe seizoen prima te noemen en op basis van de stand, het budget, de spelers en de recente geschiedenis moeten dat er acht uit vier worden, want de volgende opponent van de Drentse club - in eigen huis - is FC Dordrecht.

Die ploeg staat op twee punten uit drie duels. Thuis werd gelijkgespeeld tegen NAC en MVV, terwijl in Tilburg met 2-0 werd verloren van Willem II. Fred Grim waakt echter voor onderschatting en raakte bij het zien van de beelden van Dordt best onder de indruk. "Ik vind dat ze leuk spelen. Ze proberen op te bouwen van achteruit, hebben een dynamisch middenveld en snelle aanvallers."

Zelfde elf