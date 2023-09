Jorrit Smeets: 'Gegokt, verloren en nu met FC Emmen promoveren'

Een paar maanden geleden vierde hij feest op het veld waar hij nu zijn eerste interview geeft als speler van Emmen. Met Almere City FC promoveerde de 28-jarige middenvelder - overigens na zelf ook nog eens gescoord te hebben in de return van de playoff-finale - ten koste van zijn nieuwe club naar de eredivisie. Hij kon bij Almere blijven, maar besloot die club in de wachtkamer te zetten. "Ik wilde heel graag nog eens een buitenlands avontuur aangaan. Er kwamen wat kansen, maar niet wat ik wilde. Ondertussen schakelde Almere City - terecht - door en viel die optie weg."

'Een Limburger in Drenthe past prima'

Één van de opties die overbleef was dus Emmen. En na goede gesprekken met trainer Fred Grim koos hij voor een avontuur in Drenthe. "Een Limburger in Drenthe past prima", aldus de voormalig publiekslieveling van Fortuna Sittard. "Het is er rustig en gemoedelijk. Dat komt wel overeen met Limburg. Bovendien heb ik door mijn opa en oma wel een link met Drenthe. Zij wonen hier."

Promoveren

Doorslaggevend in zijn keuze was de ambitie van de club. "Ze willen terug naar de eredivisie en met het voetbal waar ik wel blij van word." Als Smeets die terugkeer hoogstpersoonlijk wil meemaken dan is er overigens wel haast geboden, want hij tekende een contract voor een jaar. "Ja, dat is het doel en ik denk dat die mogelijkheid er ook zeker is."