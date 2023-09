Na vijf jaar keert E&O terug in de eredivisie: 'Als een malle knallen'

Voor het eerst sinds 2018 spelen zaterdagavond weer twee teams van E&O in de eredivisie. De mannen speelden al op dat niveau, en het bestuur in Emmen durft samen met de damesploeg de uitdaging op het hoogste niveau van het land ook weer aan.

Als nummer vijf van de eerste divisie is E&O afgelopen lente omhoog gegaan, omdat andere hoogvliegers afzagen van promotie. Tussen 2004 en 2018 speelden de dames van E&O - met onder andere internationals Lois Abbingh, Merel Freriks en Tess Wester in het groen-wit - onafgebroken in de eredivisie. Na degradatie in 2018 moest de club een pas op de plaats maken en opnieuw bouwen.

Op de fiets?

Toch heeft het bestuur van E&O ondanks terugloop van sponsorinkomsten en publieke belangstelling de promotiekans aangegrepen. Dat heeft volgens Söllner te maken met de ambities van de damesploeg en: "We kunnen ze niet verder uitkleden en willen ze niet met de fiets naar Aalsmeer laten gaan. Ze krijgen geen vergoeding. Ook zijn we van een bus naar busjes gegaan. Alles om de kosten van beide ploegen te drukken."

Zussen uit Oosterhesselen

"De eerste keer dat ik de sporthal weer binnenliep voelde ik me thuis en welkom", vervolgt de rechterhoekspeler. Na de degradatie in 2018 vertrok ze naar Dalfsen en via HandbaL Venlo en de aanstaande tegenstander is Hilbrands weer terug. "Ik woon nu met mijn vriend in Bargeres en de reisafstand is zo ideaal."