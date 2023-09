ACV heeft aan één helft genoeg tegen FC Lisse: 2-0

VOETBAL - ACV heeft ook de tweede thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen. De Assenaren waren met 2-0 te sterk voor FC Lisse en herstelden zich daarmee prima van de nederlaag zeven dagen geleden bij HHC in Hardenberg. Beide goals vielen in de eerste helft. Justin Mulder en Giovanni Zwikstra waren de doelpuntmakers.

Sterke start

De thuisploeg startte, net als vorige week in Hardenberg sterk. De ploeg van trainer Ruud Jalving creëerde in het eerste kwartier kans op kans, maar scoorde slechts één keer. Justin Mulder schoot fraai binnen met zijn linkerbeen. Het duel had al eerder beslist kunnen worden, maar Giovanni Zwikstra raakte de paal en Freddy Quispel kwam twee keer een teenlengte te kort om het duel in het slot te gooien.