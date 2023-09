Vroege rode kaart en foutenfestival zorgen voor eerste nederlaag FC Emmen

VOETBAL - Waarom maakte Maikel Kieftenbeld een sliding, notabene op de helft van de tegenstander en dat ook nog eens in de elfde minuut. Bij een 0-0 stand, in een wedstrijd waarin nog niets gebeurd was ging FC Dordrecht-captain Mathis Suray kermend naar de grond. Het betekende direct rood voor Kieftenbeld en tegen de tien van FC Emmen wisten de bezoekers wel raad: 2-4.

Overigens werd het in de tweede helft nog wel snel tien tegen tien (na een tweede gele kaart voor Rocco Shein) maar een eigen doelpunt van Mike te Wierik boorde alle hoop de grond in. Joey Konings deed - met zijn tweede van de avond - nog wel iets terug nadat het duel even was gestaakt (vanwege vreugdebier vanuit het uitvak na de 1-4), maar verder kwam Emmen niet.

Gat naar koploper blijft vier punten

FC Emmen zakt door de nederlaag naar plek 13 in de Keuken Kampioen Divisie. Toch is het gat naar de koploper (Roda JC) niet groter geworden, want de club uit Kerkrade verloor op bezoek bij Jong FC Utrecht en blijft dus op negen punten steken.

Rode kaart

De rode kaart van Kieftenbeld was uiteraard een belangrijk moment in het tweede thuisduel van FC Emmen. FC Dordrecht profiteerde razendsnel, want amper drie minuten later werd het 0-1. De sterke spits Joey de Bie was de doelpuntenmaker na slap ingrijpen van meerdere Emmenaren en met name van Jari Vlak, die de man van de assist (Jari Schuurman) geen strobreed in de weg legde.

Tien minuten later werd het 0-2. Adrian Segecic mocht de bal simpel opdrijven en ook nog in het doel schieten vanaf zo'n 18 meter. Een flinke dreun, die de Oude Meerdijk oorverdovend stil kreeg.

Prachtige goal Konings

Ondanks de 0-2 achterstand kwam FC Emmen wel prachtig terug in de wedstrijd. De tactische aanpassing van Fred Grim (Dennis Vos en Joey Konings voor Ahmed El Messaoudi en Piotr Parzyszek) wierp zijn vruchten af. Jeff Hardeveld zette voor, nadat hij prima werd vrijgespeeld door Desley Ubbink, en Konings kopte schitterend raak via de binnenkant van de paal.

Vijftig seconden genoten

Het stadion veerde op, maar dat duurde slechts 50 seconden. Toen lag de bal namelijk alweer in het net achter Jan Hoekstra. De andere invaller, Vos, had daar een negatieve hoofdrol. De centrumverdediger ging veel te slap in duel met Dordrecht-spits Joey de Bie, die de bal simpel kon afleggen naar Ilias Sebaoui: 1-3.

Ook Dordrecht met tien man verder

Met een derde - aanvallende - wissel (Patrick Brouwer voor Lorenzo Burnet) probeerde Grim in de tweede helft het tij te keren. Dat leek te gaan lukken, maar dan vooral omdat Rocco Shein binnen twee minuten twee keer geel kreeg. Met name de tweede (wegens een opstootje met Ubbink) was oliedom.

Te Wierik scoort eindelijk... maar in eigen goal

Via Ben Scholte (zijnet) en Ubbink (paal uit corner) was Emmen dichtbij de aansluitingstreffer, maar die viel dus niet. Sterker nog: Dordrecht kwam op 1-4. Mike te Wierik passeerde koppend zijn eigen doelman, waarna de fans van Dordrecht iets te uitbundig feestvierden en het duel tijdelijk werd gestaakt.