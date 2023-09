Maikel Kieftenbeld schuldbewust: 'En dan worden er maandag ook nog verstandskiezen getrokken'

VOETBAL - Maikel Kieftenbeld was na de eerste nederlaag van het seizoen schuldbewust na zijn hele vroege rode kaart. "Die was terecht. Ik maakte een sliding, kon niet bij de bal en raakte hem."

Van de eerste helft kreeg hij verder weinig mee. "Ik zat balend in de kleedkamer. Over de tweede helft was ik eigenlijk best tevreden. Die jongens hebben alles gegeven, hadden ook wel de 3-2 verdiend, maar helaas viel die treffer niet en betekende die waardeloze eigen goal de nekslag."