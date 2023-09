Fred Grim: 'Het is klote, maar we hebben wel veerkracht getoond'

VOETBAL - Een wedstrijd waarin heel veel gebeurde en waarin ook heel veel mis ging. En ja, er waren toch ook positieve punten op te noemen na de thuisnederlaag van FC Emmen tegen FC Dordrecht. Dat was de mening van trainer Fred Grim. "Natuurlijk is het een klotegevoel als je verliest, maar ik heb zeker in de tweede helft een team gezien dat veerkracht toonde en met een beetje geluk had er zelfs nog wel een resultaat in gezeten."

De rode kaart van Kieftenbeld was, uiteraard, ook voor Grim een belangrijk moment in de wedstrijd. "Het duel kantelde daardoor. Wat ik daarna verwachtte? Dat we klinischer zouden zijn en langer op de nul spelen dan wij deden."

De wissels

Na de 0-2 voerde Grim een dubbele wissel door. "Op dat moment vond ik dat hun middenvelders wel heel gemakkelijk mochten voetballen. Dus wilde ik wat meer energie in het elftal brengen. Dat leveren Piotr Parzyszek en Ahmed El Messaoudi ook wel, maar dan vooral in balbezit. Met Joey Konings en Dennis Vos erbij ging het ook beter en maakte we een geweldige treffer, maar nog geen minuut later staat het 1-3. Dat kan en mag ons gewoon niet gebeuren, al besef ik dat dat waarschijnlijk ook een heel goed leermoment is voor mijn spelers."

Onnozele goal