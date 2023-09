Mike te Wierik: 'Hoe wij die goals weggaven, dat leek nergens op'

Een snelle rode kaart, kort daarna twee forse dreunen (de 0-1 en 0-2), een geweldige aansluitingstreffer én amper een minuut na die kopgoal van Konings een volgende klap: de 1-3. "Als je ziet hoe wij de goals weggaven, dat leek nergens op", aldus Mike te Wierik. "Natuurlijk is die rode kaart een breekpunt, maar hoe we die 0-1 en 0-2 tegen krijgen... dat mag gewoon niet. Dan scoren we de 1-2 en heb je het momentum te pakken en amper een minuut later staan we in onze eigen zestien gewoon slecht te verdedigen en ben je terug bij af."