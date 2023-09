Collin Veijer start niet in Moto3 vanwege breuk in zijn voet

MOTORSPORT - Collin Veijer gaat zondag niet van start in de Moto3-race van de Grote Prijs van Catalonië. De jonge coureur uit Staphorst ging tijdens de kwalificatie onderuit en liep daarbij een breukje in zijn voet op, meldt Racesport.

Veijer begon het raceweekend goed. Hij zette tijdens de derde training de snelste ronde neer. Vanmiddag ging het tijdens de kwalificatie dus mis. Tijdens Q2 kwam de 18-jarige coureur ten val na een zogenoemde highsider. Dat betekent dat een coureur de controle over zijn motor verliest en de lucht in geslingerd wordt. Na zijn crash klom Veijer nog wel weer op de motor, maar kwam niet verder dan een achttiende rondetijd. De Spanjaard Ivan Ortolá vertrekt zondag van pole in de Moto3.