Jasper Ockeloen wint voor tweede keer op rij Veldslag om Norg

De zege bij de vrouwen ging in 3 uur, 23 minuten en 25 seconden naar Tessa Neefjes. ZIj was meer dan twaalf minuten sneller dan Rozanne Slik die tweede werd. Petra Sweertman eindigde op de derde plaats. In totaal gingen vandaag zo'n 2.200 mountainbikers van start in Norg.