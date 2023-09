Mannen van E&O verliezen openingsduel

HANDBAL - De mannenploeg van E&O heeft het openingsduel in de eredivisie verloren. Tegen DFS Arnhem werd het 28-30.

De ploeg van nieuwe hoofdtrainer Martin de Hoop ging met een 13-15 achterstand de kleedkamer in. Na de pauze gloorde er even hoop voor de thuisploeg, want E&O kwam snel op gelijke hoogte (17-17).