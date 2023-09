E&O vergeet zich tijdens rentree te belonen

HANDBAL - De damesploeg van E&O heeft nagelaten zichzelf tijdens de rentree in de eredivisie te belonen. In eigen huis lieten de Emmenaren beide punten aan Kwiek: 25-27.

Al in de eerste helft werd duidelijk dan de groen-witten tijdens de terugkeer op het allerhoogste niveau gewoon meekonden met de gasten uit Overijssel. Na 15-15 bij rust, rechteropbouwer Romy Stadens was in de eerste helft op schot, kwam E&O beter uit de kleedkamer.