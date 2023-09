Uitslagen en programma voorronde noordelijke districtsbeker

VOETBAL - Sinds dit weekend rolt de bal ook officieel voor de amateurclubs onder de derde divisie en wel in het bekertoernooi. Zoals gebruikelijk wordt er in de voorronde van het toernooi gestreden in poules.

Waar ACV (Betnation divisie) en vv Hoogeveen (derde divisie) alweer een paar weken onderweg zijn in hun competitie komt er dit weekend een einde aan de voorbereiding van de clubs die actief zijn in de 1e klasse en lager, alhoewel de meeste clubs het bekertoernooi - zeker in deze poulefase - beschouwen als een extra serie oefenwedstrijden op weg naar de start van de competitie (in het weekend van 23/24 september.