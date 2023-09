Hoogeveen na drie duels nog zonder punt; ook Kampong te sterk

VOETBAL - Hoogeveen wacht, ook na drie duels, nog steeds op het eerste punt in de derde divisie. In Hoogeveen was Kampong met 0-3 te sterk voor de ploeg van trainer Stef Lamberink.

Beide ploegen hadden vooraf beide voorgaande duels verloren en dus kon je, na twee wedstrijden, al spreken van een degratiekraker. Bij Hoogeveen waren Jim Veltmaat (blessure) en Noah Schuurman (vakantie) weer terug. Toch miste de thuisclub nog de nodige spelers door blessures. Menno Heerkes en Livon van Dijk zijn al langer geblesseerd en deze week meldde Justin Benjamins zich ook in de ziekenboeg.

Gelijkopgaand begin

In een gelijkopgaande beginfase werd er door beide ploegen veel strijd geleverd, maar veel kansen leverde dit niet op. Veltmaat probeerde het van ver, maar zag zijn poging, vanaf eigen helft, door Kampong doelman Job Peeters gekeerd worden.

Na een korte drinkpauze werden de gasten uit Utrecht sterker. Nadat spits Berend Witteveen na een klein half uur spelen al een goede kans had gemist, was het een paar minuten later wel raak. Merijn Muskens zette aan de rechterkant goed door, waarna Witteveen de 0-1 kon binnenschieten.

Doelpunten cadeau

De geblesseerd geraakte Kampong-spits werd direct na zijn treffer gewisseld voor Siemen Eikemans, die bijna direct de voorsprong verdubbelde. Doelman Stan Meekhof kon de 0-2 maar ternauwernood voorkomen door de bal te verwerken tot hoekschop. Uit die corner werd wel gescoord. Eikemans stond moederziel alleen op de doellijn en bepaalde ongehinderd de ruststand op 0-2.

Na rust veranderde het spelbeeld niet. De thuisploeg stond slap te verdedigen en gaf de kansen vanmiddag cadeau. Het was aan Meekhof te danken dat de gasten niet verder uitlipen.

HSC'21 uit