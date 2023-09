Bronzen medaille voor Oranje volleybaldames

De Nederlandse volleybalsters hebben bij het Europees kampioenschap in Brussel de bronzen medaille veroverd. In de finale waren de dames met 3-0 te sterk voor titelverdediger Italië: 25-23, 28-26 en 25-20.

De ploeg van bondscoach Felix Koslowski haalde voor het eerste een EK-medaille sinds 2017. Toen was Nederland verliezend finalist en verloor in de eindstrijd van Servië. De Servische ploeg, regerend wereldkampioen, versloeg het team van Koslowski op dit EK in de halve finales. Italië ging in de andere halve eindstrijd onderuit tegen Turkije. Bij het vorige EK in 2021 waren de Turkse vrouwen in de strijd om brons te sterk voor Oranje.