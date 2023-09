Andringa wint met volleyballers laatste groepsduel op EK van thuisland Noord-Macedonië

VOLLEYBAL - Assenaar Robbert Andringa heeft met het Nederlands volleybalteam op het EK volleybal Noord-Macedonië verslagen. Het thuisland werd in drie sets verslagen: 0-3 (19-25, 19-25 en 16-25).

Na de zege gisteren op Denemarken (1-3) was Nederland al zeker van een vervolg op het EK. Tegen Noord-Macedonië kwam Oranje niet in de problemen. In de poulefase verloor Nederland alleen van Polen.