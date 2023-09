FC Emmen eert overleden voetbalfans

VOETBAL - FC Emmen gaat overleden supporters eren. Dat schrijft de club in een mail aan de seizoenkaarthouders. Zij kunnen via de website van de club namen van ontvallen Emmen-fans doorgeven.

De Drentse voetbalclub is van plan om in een thuiswedstrijd op gepaste wijze stil te staan bij "die mensen die niet meer in het stadion zitten, maar nog wel altijd in het hart zijn".

Algemeen directeur Rinse Bleeker van FC Emmen zegt dat "de club de verloren Emmenaren niet wil vergeten, daarnaast vergroot het vanuit onze kant de betrokkenheid die we als club hebben richting onze achterban. We zijn er alleen nog niet helemaal over uit wanneer in dit seizoen we de herdenking willen laten plaatsvinden".

Minuut stilte of omroepen

De club is nog aan het bekijken hoe die aandacht voor de overleden supporters eruit gaat zien. "Dat kan zijn met een minuut stilte, het omroepen van de namen, of door iets heel anders te doen. Het moet in ieder geval iets zijn wat ons allemaal bijblijft, want ook zij hebben een belangrijke rol gespeeld in waar de club nu staat", aldus Bleeker.