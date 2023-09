Ex-wielerprof Erik Dekker vertrekt als directeur bij wielerploeg Allinq

Dekker was pas sinds begin dit jaar aan de slag bij het wielerteam. "Ik ben ervan overtuigd dat deze functie mij past", zei hij toen. Allinq was sinds 2022 naamgever van het team en had eigenlijk nog een contract tot en met 2025. "Nu is het moment daar om de ploeg los te laten en over te dragen", schrijft het bedrijf uit Harderwijk.