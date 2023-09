Mountainbiker Smeenge zegeviert in Italiaanse klimmeerdaagse

MOUNTAINBIKE - Tim Smeenge uit Zeegse heeft de vierde etappe van de Appenninica MTB Stage Race op zijn naam geschreven. In de 62 kilometer lange rit verschalkte hij landgenoot en klassementsleider Hans Becking in de sprint.

De mountainbikewedstrijd duurt zes dagen en voert door het Apennijnengebergte in Midden-Italië. Vandaag reden de renners van Fiumalbo naar Fanano in de regio Emilia-Romagna. Smeenge ging er al snel vandoor maar kreeg later gezelschap van Becking, die in de rittenkoers al twee keer zegevierde. In het sprintduel dat volgde was Smeenge de snelste.