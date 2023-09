Iris van der Horst op EK Endurance: 'Intens gelukkig als ik galoppeer'

Wereldwijd grote discipline

In Nederland mag het met duizend leden dan een kleine sport zijn, maar internationaal is endurance een hele grote discipline binnen de paardensport. Op dit EK gaan al 75 ruiters uit 20 verschillende landen van start. Wereldwijd is endurance een stuk groter dan springen en dressuur.

"Het is in de Arabische landen heel groot. De Arabische volbloed is ook bij uitstek het beste paard voor deze sport. Maar in Europa zie je ook dat het in Spanje, Frankrijk en Italië heel groot is", zeg Van der Horst.

Keuring

Het EK gaat over 160 kilometer. De afstand is verdeeld over zes lussen. Na iedere lus keren de combinaties terug naar het hoofdterrein. Wanneer de hartslag van het paard tot onder de 64 slagen per minuut is gedaald, moet hij naar de dierenarts voor een uitgebreide keuring.

"Er wordt gecontroleerd op darmgeluiden. De dierenarts voelt zijn rug en ook wordt er gecontroleerd op uitdrogingsverschijnselen en er wordt naar de slijmvliezen gekeken. Vervolgens moet je je paard op de locomotie-baan laten draven. Dan wordt gekeken of je paard honderd procent goed loopt. Al hij iets kreupel is of op één van de parameters afwijkt, word je uit de wedstrijd gehaald. Het is dus altijd wel een beetje spannend."

Gewicht

Om de onderlinge competitie zo eerlijk mogelijk te houden worden alle ruiters vooraf gewogen. Ze moeten inclusief kleding en zadel, minimaal 75 kilo wegen. En dat betekent voor Van der Horst dat ze met een verzwaard borsttuig en drie stukken lood in haar dek moet rijden. Via een steekproef wordt tijdens de wedstrijd het minimale gewicht opnieuw gecontroleerd.