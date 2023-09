Bakkenist Ilse de Haas haalt halsbrekende toeren uit: 'Maar bang ben ik niet'

Zo vader, zo dochter

Racen is haar leven. Ze werd er al vroeg mee besmet door haar vader Géral, beter bekend als Bally de Haas. Hij was in het verleden ook bakkenist bij niemand minder dan tweevoudig wereldkampioen Egbert Streuer.

Want buiten de strijd om het wereldkampioenschap rijdt Ilse ook nog wat wedstrijden met haar vader in het klassieke span. En juist met z'n dochter in de bak trekt hij gek genoeg het gas extra ver open. "Ik weet gewoon dat ze er zit en dat ze op tijd is. Dus eigenlijk rijd ik harder met haar."

Hij hoefde voor zijn gevoel geen drempel over om samen met z'n dochter te gaan racen. "De eerste keer zijn we gelijk al over de kop geslagen. Misschien dat dat de drempel was", lacht Bally.

Vriend Tim Reeves

En dan te bedenken dat ook vriend Tim Reeves een fervent zijspancoureur is. Hij woont inmiddels samen met De Haas in Grolloo en is achtvoudig wereldkampioen. Maar samen in één span komt er voorlopig niet van.

"We hebben het er wel over gehad. En ze is ook zeker goed genoeg", verklaart Reeves. "Maar we hebben juist een goede relatie buiten de motorsport en dat willen we niet verpesten."

Vrouwelijke bakkenist

De positie van De Haas als vrouwelijke bakkenist is niet meer uniek in het wereldje. Zo is de Française Emmanuelle Clement de bakkenist van regerend wereldkampioen Tod Ellis. En rijden met een vrouw als passagier heeft voor- en nadelen.

"Ons span is wel 10 of 20 kilo lichter dan sommige concurrenten, dus dat scheelt een hoop", legt De Haas uit. "Maar aan de andere kant komt ons span in een linker bocht omhoog en dat is ook weer een nadeel."

Volgens Reeves hebben vrouwelijke passagiers ook nog andere voordelen. "Het is belangrijk dat een bakkenist vloeiend beweegt. En vrouwen zijn daarin wat verfijnder dan mannen."

Niet bang

De Haas heeft zelf ook de papieren om een span te mogen besturen en dat deed ze daadwerkelijk een wedstrijdseizoen. Maar toch kroop ze daarna weer snel terug in de bak. Ondanks dat ze soms bijna letterlijk met haar neus over het asfalt gaat, is ze nooit echt bang.

"Niet echt, nee. Af en toe denk ik heus wel eens: oh shit, gaat dat wel goed? Maar echt bang ben ik niet."

Hoewel ze daar inmiddels best haar redenen voor zou kunnen hebben. "Ik heb al een keer een stuk van m'n heup afgebroken. M'n helm is al een keer helemaal ingedeukt doordat er een handvat in kwam. Dus ik was blij dat ik m'n ogen nog had. Ik heb wel eens wat ribben gebroken en van alles en nog wat", vertelt ze uiterst ontspannen.

WK-seizoen