FC Emmen in tropisch oefenduel te sterk voor FC Twente

VOETBAL - FC Emmen is dit weekend vrij en daarom speelde de ploeg van trainer Fred Grim vanmiddag een oefenwedstrijd tegen FC Twente. In Hengelo was Emmen met 1-0 te sterk.

Emmen begon met Hoekstra in het doel. De achterhoede werd gevormd door Burnet, Heylen, hij verving de geblesseerde Te Wierik, Dirksen en Hardeveld. Op het middenveld verving Smeets de volgende week geschorste Kieftenbeld, Naast Smeets stond aanvoerder Vlak. Ubbink begon op tien, Scholte zat op de bank. El Messaoudi, Parzyszek en Konings vormden de voorhoede.

Tropisch

Onder tropische omstandigheden begonnen beide ploegen om 13:00 uur aan de wedstrijd. De thermometer gaf 27,8 graden aan. Bij de ploeg van het trainersduso Oosting/Uneken maakte de van Volendam overgekomen Eiting zijn debuut. Verder had Oosting voornamelijk de twee garnituur opgesteld. Veel basisspelers hadden rust gekregen en keken vanaf de zijlijn toe.

In een open eerste helft testte Joey Konings de kwaliteiten van Twente-doelman Issam el Maach, die moeite had om het afstandsschot onder controle te krijgen. Aan de andere kant hoefde Jan Hoekstra nauwelijks in actie te komen.

Jari Vlak scoort

Na ruim 20 minuten spelen kwam FC Enmmen op voorsprong. Jari Vlak benutte een strafschop, na een overtreding op Konings. De aanvoerder schoot de 0-1 onberispelijk binnen. Tot aan de rust viel er weinig kansen meer te noteren, zodat FC Emmen halverwege, met een voorsprong, de kleedkamer opzocht.

Veel wissels

Met Oelschlägel, Brouwer, Bernadou en Landu voor Hoekstra, Burnet, Vlak en Konings, begon FC Emmen aan de tweede helft. Na een uur spelen kwamen Funke, Vos, De Lannoy, Kieftenbeld, Scholte, Huijzer en Younan in de ploeg kwamen voor Heylen, Dirksen, Hardeveld, Smeets, Ubbink, Parzyszek en El Messaoudi.

De wissels bevorderde het spelpeil niet. De kansen waren in de tweede helft schaars. Ook de reserves van FC Emmen bleven vrij eenvoudig op de been, al moest Eric Oelschlägel wel vlak voor tijd twee keer redding brengen. Uiteindelijk sleepte Emmen de overwinning uit het vuur.