Kevin Schwantz (59) en Randy Mamola (63) weer even terug op 'hun' TT Circuit

Liefhebber

In dertig jaar tijd is er veel veranderd op het TT Circuit. Maar Schwantz is en blijft liefhebber van Assen.

"De laatste bochtencombinaties waren goed voor de Suzuki. En het is een circuit met heel veel grip. Vroeger was er ook heel veel verkanting. Daardoor was een van de meest uitdagende circuits waarop ik gereden heb. En ik vond het heel erg leuk."

Publiek overspoelde circuit

Ook buiten de baan gaat het er anders aan toe dan toen.

"Vroeger waren er minder tribunes en zat al het publiek op de taluds. Toen ik hier voor het eerst kwam had iedereen het over de fans. Maar we trainden in de regen en ik zag nergens fans. Ze zaten allemaal onder een groot stuk plastic. En als ik voorbij kwam, kwamen ze er even onderuit. Maar dan kon ik ze niet zien omdat ik op de weg moest letten. Pas op zaterdag, toen het mooi weer werd, zag ik ze ineens."

Maar uiteindelijk maakten de fans op Assen wel veel indruk. Vooral na de races. "Het publiek overspoelde het circuit. Overal waren vlaggen. Op een gegeven moment reed ik met een vlag van Lucky Strike, Amerika en van Texas. Met dik zestig kilometer per uur waaide ik bijna van m'n motor af", herinnert de legendarische nummer 34 zich.

"Het was ook mooi om de avonden hier door te brengen. Lekker bier drinken met mensen uit de buurt en handtekeningen zetten."

'Een mooie tijd samen'

Samen zwierven Mamola en Schwantz de wereld over voor de motorsport. Ze kunnen terugkijken op een mooie tijd samen.