Janien Lubben grijpt onder tropische omstandigheden naast NK-medailles

TRIATHLON - Titelverdedigster Janien Lubben (38) is vandaag vierde geworden op het Nederlands kampioenschap triathlon in Almere. In de strijd om de Europese titel eindigde ze op de negende plaats. De Almere Challenge is een NK en een EK ineen.

Voor de 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en de hele marathon van ruim 42 kilometer lopen was ze 9 uur 50 minuten en 23 seconden onderweg Vanwege de tropische omstandigheden bleef de juf van het Carmelcollege in Emmen uiteindelijk ver uit de buurt van haar persoonlijk record van 9 uur en 31 minuten. Vooral tijdens het lopen verloor ze tijd.

'Teleurgesteld'

"Ik ben teleurgesteld over m'n eindtijd. Het is frustrerend dat ik niet mijn perfecte triathlon heb kunnen volbrengen vandaag. Ik weet dat er meer in zit. Na twaalf kilometer lopen wilde ik wel stoppen. Ik weet niet wat het was. Ik was leeg, m'n energie leek wel op. Ik ben van verzorgingspost naar verzorgingspost gelopen en heb daar zoveel als mogelijk gedronken", reageert Lubben na afloop.

Podium

In een tijd van 8 uur, 36 minuten en 25 seconden won Els Visser de wedstrijd bij de vrouwen. Zij nam de Nederlandse titel van Lubben over. Ook werd Visser Europees kampioen. Het zilver op het NK was voor Marlene de Boer. Zij moest bijna zeven minuten toegeven op Visser. Op bijna vijftig minuten van de winnares pakte Dieuwertje Bax het brons in de Nederlandse titelstrijd.

Zwemmen zonder wetsuit

Lubben sprong vanmorgen iets na zeven uur in het water bij Almere. Daar werd op het laatste moment bekendgemaakt dat de professionele atleten, waar Lubben ook toe behoort, zonder wetsuit moesten starten. Dat moet als het water warmer dan 21,9 graden is.

"Dat scheelt bij mij heel erg veel. Mét wetsuit ben ik een stuk sneller. In de tweede ronde heb ik het ook koud gehad, dus dat was jammer." Al met al had ze 1 uur en 12 minuten nodig voor de 3,8 kilometer zwemmen.

Fietsen

De 180 kilometer fietsen raffelde ze in 4 uur en 52 minuten en 18 seconden af. "Het fietsen ging wel goed. Ik was sneller dan vorig jaar. Maar toen kwam nog de marathon."

Lopen

Op die afsluitende marathon verloor ze veel tijd. Onder tropische omstandigheden kwam ze tot een eindtijd van 3 uur, 40 minuten en 13 seconden.