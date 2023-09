Vlam slaat in de pan bij SETA - NWVV

VOETBAL - Het bekerduel tussen SETA en NWVV is tien minuten voor tijd gestaakt. De tussenstand was op dat moment 6-2 in het voordeel van SETA.

Als het aan NWVV-trainer Johan Hollen lag was het anders gelopen, maar zover kwam het niet. "Het was sowieso al een beetje een rare wedstrijd met vreemde beslissingen, maar in de slotfase sloeg de vlam inderdaad in de pan.''

Volgens Hollen was scheidsrechter Geert Nijboer niet de juiste persoon om het duel te leiden. Die mening werd in beide kampen gedeeld legde de trainer uit. "Vorig seizoen was deze scheidsrechter nog grensrechter bij SETA. Dit vonden wij al een vreemde zaak dat juiste deze man op het duel werd gezet. In de laatste tien minuten ging een speler van SETA op het been van één van onze spelers staan en toen waren de rapen gaar. Wat mij betreft kon hij op dat moment affluiten, maar hij staakte de wedstrijd.''