DOS’46 rekent eenvoudig af met Spirit

Daarmee is de formatie van trainersduo Henk Jan Mulder en Friso Boode uitstekend begonnen. In de confrontatie met Spirit kwam DOS'46 vrijwel geen enkel moment in gevaar.

"We zijn heel blij met het resultaat'', blikte Mulder terug. "Halverwege stonden we al met 15-5 voor, waardoor we de jonge meiden uit het tweede ook nog minuten hebben kunnen laten maken. Thomas Visser en Christian Dekkers staken in uitstekende vorm, maar het ging niet alleen om deze spelers die verantwoordelijk waren voor het grootste deel van de score ontwikkeling. Dit was een teamprestatie van formaat!''