Unitas wint ook tweede duel in eerste divisie: 'Het publiek stond er vol achter'

HANDBAL - Onder de nieuwe hoofdcoach Henk Smeenge heeft Unitas uit Rolde ook de tweede wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. In eigen huis werden de reserves van Houten vanavond met 32-27 geklopt.

26-19

In de lente heeft de oud-speler het stokje overgenomen van Henk Jan Ottens. "Ik wil gewoon vol gas spelen", vertelt Smeenge over het plan van dit seizoen. "We zullen er niet uitvliegen en ook geen kampioen worden. We willen het publiek vermaken."