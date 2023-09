Hartono bereikt hoofdtoernooi in Osaka

TENNIS - Tennisster Arianne Hartono uit Meppel heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi in Osaka. Vandaag kwam ze in actie in de tweede en beslissende ronde van de kwalificaties voor het WTA-toernooi in Japan.

Hartono versloeg de Griekse Despina Papamichail in twee sets. Het werd 6-1 en 7-5.

In de eerste ronde had de Drentse de Russin Sofja Lansere met 6-4, 3-6 en 6-2 verslagen. Ze speelt in de eerste ronde van het hoofdtoernooi tegen de Japanse Misaki Doi. Die wedstrijd wordt dinsdag gespeeld.