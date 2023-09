Tim Smeenge eindigt op podium bij mountainbike-zesdaagse in Apennijnen

MOUNTAINBIKE - In het Italiaanse gebergte de Apennijnen heeft Tim Smeenge uit Zeegse dit weekend twee keer een derde plaats in de wacht gesleept. In de laatste etappe van de Appenninica MTB stage race finishte de Drent als derde en daarmee was hij ook zeker van de derde plek in het eindklassement.

"De laatste etappe was een korte van 36 kilometer en ik ben meteen na de start in de aanval gegaan met Hans en we kwamen samen boven op de eerste klim. In de afdaling moest ik Hans laten gaan en sloten Ferreira en Martino Tronconi bij me aan. In de tweede beklimming waren zij echter net te sterk voor mij, maar doordat Tronconi in de afdaling onderuit ging, sloot ik de laatste etappe toch nog af met een podiumplaats", aldus Smeenge.