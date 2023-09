Collin Veijer rijdt naar vijfde plek in Grand Prix van San Marino

MOTORSPORT - Collin Veijer uit Staphorst is bij de Grote Prijs van San Marino als vijfde geëindigd in de Moto3.

De winst was voor de Colombiaan David Alonso. Na een spannend gevecht in de laatste meters bleef hij de Spanjaard Jaume Masia en de Turk Deniz Öncü voor.

Debuutjaar

De Staphorster beleeft dit jaar zijn debuut in de Moto3 en maakt direct indruk. Bij de Grote Prijs van Oostenrijk begon hij vorige maand voor het eerst op poleposition en eindigde in de race toen als vierde. Dat is tot nu toe zijn beste prestatie in de Grand Prix. Bij de TT in Assen werd Veijer zevende.