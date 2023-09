Tibor del Grosso beloont sterke reeks in België bijna met winst in GP de Honelles

WIELRENNEN - Tibor del Grosso heeft in de GP de Honelles net naast de winst gegrepen. Tijdens de slotmanche van de U23 Road Series botste de 20-jarige Eeldenaar op Floris van Tricht. In hun kielzog reed Axandre van Petegem naar een derde plek.

De renners kregen een lokaal parcours van ruim 12 kilometer voorgeschoteld, met de Côte d'Autreppe als scherprechter. Del Grosso, die onlangs in de Flanders Tomorrow Tour bewees over goede benen te beschikken, had net te weinig power om Van Tricht in de slotmeters nog te overvleugelen.

In het definitieve eindklassement van de U23 Road Series vecht Del Grosso zich dankzij het sterke slot de top tien in. Winnaar is Jasper Dejaegher, die profiteerde van een minder optreden van Huub Artz en zich eindwinnaar mag noemen. Dejaegher won dit jaar de Omloop der Zevenheuvelen en is volgend jaar prof bij Team Flanders-Baloise, een equipe met alleen maar Belgische talent dat al deelneemt aan koersen in de WorldTour.