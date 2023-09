Stam en Schoon wereldkampioen in nieuw beachvolleybalspel Queen of the Court

BEACHVOLLEYBAL - Katja Stam uit Klijndijk en haar partner in het zand Raïsa Schoon hebben zich in Rotterdam gekroond tot wereldkampioen in Queen of the Court. In de finale aan het Henegouwerplein, waar een stadion uit de grond was gestampt voor ruim duizend toeschouwers, stond er geen maat op het koppel.

Olympische belangstelling

Het beachvolleybalconcept Queen of the Court (voor de mannen King of the Court) is een variant die inmiddels officieel erkend is door volleybalbond FIVB en belangstelling heeft gewekt van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Rotterdam had de eer het eerste WK te organiseren. Vele wereldtoppers hapten toe en verschenen in de Maasstad.