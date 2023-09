Hoogeveen pakt eerste punt van het seizoen, maar geeft zege uit handen

VOETBAL - Hoogeveen was vanmiddag dichtbij de eerste zege van het seizoen. Tot diep in blessuretijd leek de ploeg van trainer Stef Lamberink met 1-2 te winnen, maar in extremis maakte HSC'21 de 2-2 gelijkmaker.

De druiven waren zuur voor de derde divisionist, die dit seizoen nog geen punt had gepakt. Scheidsrechter Nelissen trok ruim acht minuten blessuretijd bij en aanvoerder Michael Wensing scoorde in de slotseconden de gelijkmaker. Door het eerste punt van de competitie heeft Hoogeveen nu, net als ODIN'59, VVSB en RKAV Volendam één punt na vier duels. Op basis van doelsaldo staan de Drenten wel op de laatste plek.

Lange tijd leek een stunt in de maak. De ploeg uit Haaksbergen kon, bij een overwinning, weer gedeeld koploper worden. HSC had ook wel een overwicht, maar veel kansen kreeg het de eerste helft niet.

Kamphuis met zijn eerste

De eerste kans voor Hoogeveen was, na ruim twintig minuten spelen, wel raak. Jeroen Kamphuis kwam goed voor zijn man en tikte de 0-1 knap achter HSC-doelman Bob Peterman. Kamphuis kwam dit seizoen, door een blessure, nog niet eerder in actie voor zijn nieuwe club. De spits kwam, in de zomer, over van Dalfsen en bewees direct dat hij een neusje voor de goal heeft.

De thuisclub speelde in een te laag tempo om het Hoogeveen voor rust nog echt moeilijk te maken, zodat de Drenten met een kleine voorsprong gingen rusten.

Koelbloedig

In de tweede helft ging HSC'21 nadrukkelijker op zoek naar de gelijkmaker en kreeg een paar goede kansen, die met name door Cenk Uguz werden gemist. Na ruim een uur spelen was de tweede grote kans voor Hoogeveen in de wedstrijd weer raak. Invaller Sil Kuurman passeerde met een goede versnelling zijn tegenstander en schoot de 0-2 koelbloedig binnen.

Een kwartier voor tijd bracht Yannik de Vries de spanning weer terug. De linkeraanvaller van HSC zette zelf de aanval op om de aansluitingstreffer zelf achter doelman Stan Meekhof te schieten (1-2).

Zuur