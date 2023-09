Uitslagen competitie en districtsbeker amateurvoetbal

Drenthina en HZVV al zeker van knockoutfase in districtsbeker

Drenthina en HZVV zijn de eerste twee Drentse ploegen die zich verzekerd hebben van de knockoutfase in de strijd om de noordelijke districtsbeker. Drenthina versloeg op eigen veld WKE'16, terwijl HZVV door de 1-2 zege bij SC Stadskanaal al zeker is van de volgende fase in het bekertoernooi.