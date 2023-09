Vivianne Miedema terug op trainingsveld na knieblessure

VOETBAL - Voetbalster Vivianne Miedema (27) uit Hoogeveen traint weer met de groep. De spits van de Engelse voetbalclub Arsenal en het Nederlands elftal liep in december 2022 een zware kruisbandblessure op.

Miedema trainde sinds kort alweer individueel op het veld, maar voegde zich vandaag bij haar ploeggenoten. De Engelse voetbalcompetitie voor vrouwen begint op 29 september. Miedema en Arsenal openen het seizoen op 1 oktober tegen Liverpool. Of Miedema dan haar opwachting in het elftal kan maken, is nog niet bekend.