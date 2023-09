Deze Drenten starten bij het EK wielrennen in eigen provincie

WIELRENNEN - Elmar Reinders uit Assen is opgenomen in de Nederlandse selectie voor de EK-wegwedstrijd in Drenthe. Naast Reinders staan er nog vijf Drenten aan de start van het EK in eigen provincie.

Beloften

Maike van der Duin uit Assen rijdt de wegwedstrijd voor vrouwen tot 23 jaar. Tibor del Grosso uit Eelde start in dezelfde categorie, maar dan bij de mannen. Ook Axel van der Tuuk uit Assen komt uit in de beloftencategorie. Hij is geselecteerd voor de tijdrit.

Junioren

Bij de juniorenwegwedstrijd gaan Karst Hayma uit Peize en Thom van der Werff uit Annen van start.

Alle tijdritten starten en finishen in Emmen. De wegwedstrijden starten op verschillende plaatsen in Drenthe maar finishen allemaal op de Col du VAM in Wijster.

Elmar Reinders