'Queen of the Court' Katja Stam wil doorstoten naar WK en Olympische Spelen

Stam en haar beachpartner Schoon hebben zich stevig genesteld in de wereldtop van het beachvolleybal, maar de wereldtitel in Queen of the Court maakt hen geen illusies. "Dit is een momentopname en niet alle teams waar we normaal gesproken tegen spelen, waren er. De echte wereldtoppers misten", tempert Stam de verwachtingen.

Wat het geheim is van het tweetal? Het keyword is misschien wel concentratie, iets waar Stam eerder mee worstelde. "Ik denk dat het goed ging omdat we dit spel al veel gespeeld hebben. Ten tweede is Queen of the Court zó onvoorspelbaar: je kan er geen pijl op trekken. Dan heeft druk maken niet zoveel zin. Dat hebben we naast ons neergelegd. We spelen nu gewoon en kijken waar het schip strandt", zegt ze vastberaden.

Eerlijkheid discussiepunt

Ondanks de positieve vibe hoeven we niet te verwachten dat het aloude en traditionele beachvolleybal wordt verdrongen door het nieuwe spel. Stam plaatst nog kanttekeningen bij de huidige inkleding. "Het is discutabel of het er altijd eerlijk aan toegaat. Je kan elkaar bevoordelen door samen te spannen en andere teams punten te geven, ten koste van een ander. Bij de mannen heb ik dit soort verdenkingen wel eens gehoord."

Parijs 2024

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft intussen interesse getoond om van Queen of the Court ook een olympische sport te maken. Of dat er ooit van komt, zal de tijd uitwijzen. Dat de populariteit van de sport een vlucht neemt, is al een grote winst, betoogt Stam. "Ik hoop dat de sport verder groeit zodat beachvolleybal in Nederland en wereldwijd groter wordt. Afhankelijk hoe dit groeit, zie ik zeker perspectief voor meer", hint ze op een mogelijk olympisch podium.

Intussen gaat de focus bij Stam en Schoon op het 'traditionele' WK beachvolleybal in Mexico over drie weken. En niet te vergeten, de Olympische Spelen in Parijs van volgend jaar zomer, waar ze hoge ogen willen gooien. Deelname is nog geen zekerheid, maar gezien hun plaatsing op de wereldranglijst lijkt niks een tweede olympisch optreden na Tokio 2021 in de weg te staan.