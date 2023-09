Hartono blijft winnen in Osaka

Tennisster Arianne Hartono heeft op overtuigende wijze de kwartfinales bereikt van het tennistoernooi in Osaka. De 27-jarige Meppelse was in twee sets duidelijk te sterk voor de Hongaarse Panna Udvardy: 6-2 6-0. De partij duurde net geen uur.

Hartono, de nummer 191 van de wereld, had zich in de Japanse stad via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi geplaatst. In de eerste ronde versloeg ze de Japanse Misaki Doi. Udvardy, 65 plaatsen hoger gerangschikt, was in de eerste ronde nog te sterk geweest voor de als tweede geplaatste Duitse Tatjana Maria.