Fred Grim moet puzzelen voor Jong Ajax: 'Het valt even niet mee'

VOETBAL - Na een weekje vrijaf pakt FC Emmen morgen in Amsterdam de draad weer op. Jong Ajax is de tegenstander, maar trainer Fred Grim weet nog niet welke elf spelers hij morgenavond kan opstellen. "We hebben te maken met de nodige blessures, dus het wordt even puzzelen", laat de oefenmeester weten.

Twee weken geleden was alleen Robin Schouten geblesseerd, maar amper veertien dagen later zijn er grotere personele zorgen. Maikel Kieftenbeld is geschorst na zijn rode kaart tegen FC Dordrecht en Grim werd geconfronteerd met een aantal blessures. Vorige week raakte Mike te Wierik geblesseerd aan zijn bilspier, hij is vier tot zes weken uitgeschakeld.

Lorenzo Burnet raakte maandag aan zijn enkel geblesseerd en het is nog twijfelachtig of hij morgen in Amsterdam inzetbaar is. Dat geldt ook voor vleugelaanvaller Chardi Landu. De al langer geblesseerde Rui Mendes is wel op de weg terug, maar nog niet beschikbaar.

Aantal keuzes kwijt