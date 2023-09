VAM-berg al volop in de steigers voor EK wielrennen

'EK op de weg is groter'

Rondhuis weet als geen ander waar hij over praat, want hij organiseerde al heel wat evenementen op en rond de VAM. Onder meer drie NK's op de weg en één keer het EK veldrijden. Maar het EK wegwielrennen is toch net weer een tikkie groter.

"De compound van de NOS is twee keer zo groot. We hebben hier grote VIP-trailers staan. Al met al staan hier meer spullen dan bij het WK in Glasgow. Ook de vergunningentrajecten zijn wat ingewikkelder. Dus het zijn allemaal wat plusjes erbij."

'Beter deelnemersveld op EK ga je niet krijgen'

Voor profrenners bestaat het EK pas vanaf 2016. Meestal was het evenement in augustus al, vóór het wereldkampioenschap aan. Maar dit jaar zit het EK op de plek van het WK dat dik een maand geleden al in Schotland was. En dat lijkt de Drentse organisatie geen windeieren te hebben gelegd.