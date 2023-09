Hartono strandt in kwartfinale van toernooi Osaka

TENNIS - Tennisster Arianne Hartono is bij het WTA-toernooi in het Japanse Osaka gestrand in de kwartfinales. De 27-jarige Meppelse verloor in drie sets van thuisspeelster Mai Hontama: 6-7 6-4 6-1.

Hartono, de huidige nummer 191 van de wereld, was in Osaka bezig aan een goede reeks. Ze kwam het toernooi binnen via de kwalificaties en won in de vorige ronde met gemak van de Hongaarse Panna Udvardy, die hoger staat op de wereldranglijst.

Dat niveau wist Hartono echter niet door te trekken. De eerste set won ze nog knap na een break achterstand, maar daarna had de Japanse het betere van het spel.

