Oranje volleybaldames strijden voor plek op Olympische Spelen

VOLLEYBAL - Na een een derde plek op het EK volleybal, twee dagen pauze en weer heel veel trainen, gaan Laura Dijkema en Nova Marring met de Nederlandse volleybalsters op jacht naar een Olympisch ticket. Dat moet vanaf vandaag gebeuren in het Chinese Ningbo.

Dat Marring erbij zou zijn, was nog een klein vraagteken. Tijdens het EK liet de 22-jarige Assense zien in topvorm te verkeren, maar raakte ze ook geblesseerd aan haar enkel. De hoop bestond dat ze op tijd zou herstellen voor het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT) en dat is gelukt.