FC Emmen laat zege glippen na revival in Amsterdam

Plek 16

Van 2-0 naar 2-3, maar toch gaat het mis

Dat lukte in de tweede helft wel. In de 57e minuut schoot Desley Ubbink binnen, nadat Ajax-doelman Charlie Setford de poging van Konings nog (heel matig) keerde. Konings kreeg vervolgens twee enorme kansen op de gelijkmaker (kopbal en schot net naast) en was het Ben Scholte die het verschil leek te gaan maken. Met twee treffers (met name de eerste was fraai na een goede aanval over rechts via Brouwer) was hij hard op weg naar de titel 'matchwinner', maar vanaf de bank zag hij het toch nog mis gaan.