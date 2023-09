Fred Grim teleurgesteld, maar spaart zijn spelers: 'Je moet geduld hebben'

VOETBAL - Natuurlijk had zijn ploeg de 3-2 voorsprong in Amsterdam over de streep moeten trekken en natuurlijk was de teleurstelling groot bij Fred Grim. Toch wilde de oefenmeester geen persoonlijke verwijten maken.

Grim loofde overigens de veerkracht van zijn ploeg. "Ik vind dat we na rust gedaan hebben wat we moesten doen. Als je in Amsterdam een 2-0 achterstand kunt ombuigen in een voorsprong, dan heb je in ieder geval als team gevochten en karakter getoond."