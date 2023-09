Ben Scholte staat op: 'Ik meng me wat meer in de groep'

VOETBAL - Zuur, waardeloos en kloten. Met die drie woorden vatte de bijna FC Emmen-matchwinner, Ben Scholte, de 3-3 in Amsterdam tegen Jong Ajax samen. Na zijn derde en vierde treffer van het seizoen zag de Ter Apeler vanaf de bank de thuisclub in blessuretijd gelijkmaken. "Totaal onverwacht. Ik dacht echt dat we het over de streep zouden trekken."

"Aan het eind van de rit kunnen dit zomaar hele dure punten zijn", vervolgde de aanvallende middenvelder van de Drentse club, die op De Toekomst niet eens zo geweldig speelde maar wel twee keer op de goede plek stond. "Met name de eerste goal (de 2-2) was fijn. De vooractie en assist van Patrick Brouwer was perfect, maar ook de loopactie van Piotr Parzyszek. Hij zakte uit en nam daardoor een tegenstander mee, waardoor ik de ruimte kreeg."

Met zijn vier goals en één assist in de eerste vijf duels van het seizoen is Scholte dus belangrijk voor FC Emmen en dat terwijl hij vorig seizoen het moest stellen met een zeer anonieme rol. "Dat is eigenlijk ook het enige dat is veranderd. Ik speel nu, en vorig seizoen nauwelijks."